Вашингтон, , 03:35 — REGNUM Соединенные Штаты хотят, чтобы цена на нефть не падала ниже приемлемого для нефтяников США, заявил американский лидер Дональд Трамп в ходе брифинга в Белом доме.

«Нам нужно минимальное число, чтобы компании не прогорали, не увольняли всех этих работников энергетической промышленности, которые важны для нашей страны», — заявил Трамп.

Он выразил уверенность, что цены на рынке нефти стабилизируются в ближайшее время, а затем придут в соответствие с рынком. Трамп подчеркнул, что главное для него — спасти нефтяную отрасль США.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 апреля Мексика отказалось поддержать предварительные договоренности ОПЕК+ по сокращению объемов добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки. Мексиканский представитель покинул переговоры, выступив против сделки.

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