Кито, , 03:15 — REGNUM Добыча нефти в Эквадоре будет прекращена после того, как заполнятся все нефтехранилища, ввиду разрушения оползнями нефтепроводов, заявил эквадорский министр энергетики Рене Ортис, 9 апреля сообщает издание Universo.

Власти намерены пересмотреть экспортные соглашения из-за форс-мажорных обстоятельств. Нефтедобыча будет заморожена на период реконструкции трубопроводов.

Напомним, 7 апреля в результате схода оползней в Эквадоре была нарушена работа Трансэквадорской системы нефтепроводов (SOTE), частной магистральной системы для тяжелой нефти (OCP) и государственного нефтепровода.

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