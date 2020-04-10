Москва, , 01:55 — REGNUM Правительство России выкупило у Центробанка пакет акций Сбербанка. Сделка стоимостью 2,14 трлн рублей состоялась 9 апреля, пишут «Известия».

Штаб-квартира Сбербанка в Москве Mos.ru

Цена продажи пакета акций оказалась на 300 млрд меньше, чем планировалось изначально. Источники издания объяснили такое снижение тем, что бумаги банка сильно подешевели на Московской бирже — на 20% с 11 февраля 2020 года, когда было объявлено о покупке.

Кроме того, сделку решили закрыть сразу, а не в несколько траншей, как сообщали в Минфине РФ ранее.

«Сделку было решено закрыть одним махом, поскольку деньги экстренно требуются для финансирования текущих расходов бюджета», — объяснил собеседник издания.

Добавим, приобретение пакета акций, принадлежащих ЦБ РФ, профинансировано из Фонда национального благосостояния (ФНБ). Предполагается, что большая часть вырученных средств, за исключением 300 млрд рублей, будет направлена в бюджет России.

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