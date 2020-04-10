Москва, , 00:00 — REGNUM Страны — участницы нового соглашения ОПЕК+ о сокращении уровня добычи нефти договорились, что следующая министерская встреча состоится 10 июня 2020 года и пройдет в формате вебинара. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Напомним, что сегодня состоялись онлайн-переговоры представителей нефтедобывающих стран о заключении нового соглашения по сокращению уровня добычи нефти в условиях спада мировой экономики, вызванного пандемией коронавирусной инфекции.

Сторонам удалось достичь компромисса и даже составить проект соглашения. Общее сокращение уровня добычи составит порядка 10 млн баррелей в сутки.

Уточняется, что сделка будет действовать до конца 2022 года, однако подлежит пересмотру в декабре 2021 года.