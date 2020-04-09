Тула, , 23:54 — REGNUM Около трети системообразующих предприятий Тульской области пока не готовы к возобновлению работы в условиях карантинных мер из-за коронавируса, следует из данных регионального управления Роспотребнадзора.

Согласно информации, размещённой на сайте ведомства, по состоянию на 9 апреля уведомления о выполнении санитарно-эпидемиологические требований в Роспотребнадзор направили руководители 123 предприятий.

Напомним, всего на территории Тульской области 171 предприятие включено в список системообразующих. Для продолжения работы в условиях карантина на предприятиях должен быть соблюдён ряд требований по безопасности, среди которых — соблюдение дистанции между сотрудниками.