Тегеран, , 08:15 — REGNUM 9 апреля управляющий Центральным банком Ирана Абдолназер Хеммати в своем письме в Международный валютный фонд (МВФ) подробно остановился на правах Ирана пользоваться финансовой помощью МВФ и на препятствиях со стороны властей США. Об этом сообщило иранское агентство IRNA.

«Примерно месяц назад после объявления МВФ о предоставлении быстрой и безоговорочной помощи тем странам, которые связаны с коронавирусом, я заявил о просьбе Ирана воспользоваться своим правом, но некоторые люди за рубежом были не предпринимать никаких усилий», — написал Хеммати в своем посте в Instagram.

Ранее Хеммати сообщил, что Иран запросил у Международного валютного фонда кредит в размере пяти миллиардов долларов в рамках кампании CORONA campaign package of Rapid Financial Instrument.

«Я публично заявляю, что инструмент в поддержку торговых бирж (INSTEX) и даже швейцарское гуманитарное торговое соглашение (SHTA), которые, как утверждали США, освобождены от односторонних санкций, являются доступными каналами для осуществления некоторых операций по оказанию гуманитарной помощи в том числе по предоставлению помощи от МВФ», — добавил глава Центробанка.

Хеммати также выразил надежду, что оппозиция США не нанесет ущерба профессиональному характеру МВФ, а также его услугам в отношении оказания помощи государствам-членам, в частности Ирану.