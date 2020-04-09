Ташкент, , 22:50 — REGNUM По обновленному прогнозу Всемирного банка, рост ВВП Узбекистана в 2020 году из-за коронавирусной эпидемии окажется меньше ранее прогнозировавшегося и составит лишь около 1,6%, сообщает 9 апреля Синьхуа со ссылкой на доклад банка о борьбе с вирусом.

В следующем, 2021 году рост, как предполагают во Всемирном банке, ускорится до 6,5%, а в 2022 году — еще на 5,5%. В связи с крупными расходами на смягчение кризисных проявлений и сокращением налоговой базы узбекистанский бюджет ожидается в нынешнем году дефицитным в размере 5,6%.

Ранее другой, более оптимистический прогноз был обнародован Азиатским банком развития (ADB), специалисты которого допускали рост экономики Узбекистана в 2020 году на 4,7%.