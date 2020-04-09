Нью-Йорк, США, , 22:46 — REGNUM Аналитики финансовой группы Wells Fargo уверены, что даже самые крупные сокращения добычи ОПЕК+ не смогут сильно поддержать нефтяные цены, 9 апреля сообщает агентство Reuters.

«До тех пор, пока крайние меры… не будут значительно смягчены в Северной Америке, Европе и некоторых частях Азии, любые сокращения поставок ОПЕК + в лучшем случае просто наверстывают упущенное» , — отмечает старший энергетический аналитик Wells Fargo Роджер Рид.

По информации агентства, в настоящий момент Саудовская Аравия и Россия обсуждают возможное сокращение добычи на 20 млн баррелей в сутки. Однако общее падение спроса на нефть из-за эпидемии COVID-19 в мире уже составляет 30 млн баррелей в сутки.

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