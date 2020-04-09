Рига, , 22:30 — REGNUM Закрытие границ в ЕС и другие меры борьбы с пандемией COVID-19 поставили в критическую ситуацию производство яиц и молочную отрасль в Латвии. Об этом, как пишет портал Diena. lv, сообщил министр сельского хозяйства страны Каспар Герхадр.

«Во время ЧС важно не только соблюдать режим самоизоляции и социальную дистанцию, но и оказывать необходимую поддержку латвийским фермерам и предпринимателям», — сказал Герхадр.

По его словам, производство яиц в Латвии составляет 160% от потребности местного рынка. Закрытие гостиничного бизнеса, основного экспортного «потребителя яиц», из-за мер изоляции принятых в ЕС, привело к обрушению спроса.

Герхадр добавил, что схожая ситуация сложилась и в молочной промышленности, где перепроизводство составляет 138%.

По его словам, невозможность реализации товаров приводит к замораживанию средств предприятий и снижению денежного оборота. Происходит неизбежное снижение цен, влияющее на рентабельность бизнеса, добавил министр.

Герхадр уточнил, что в начале апреля закупочные цены на молоко в Латвии упали на 10% — 15% по сравнению с началом марта 2020 г.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.