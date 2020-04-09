Москва, , 22:28 — REGNUM Производство бензина в России за первую неделю апреля упало на 18,9% по сравнению с показателем предыдущей недели. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные Центрального диспетчерского управления топливно-энергетического комплекса.

Как отмечается, за период с 1 по 7 апреля производство бензина пятого экологического класса составило 648 тысяч тонн, тогда как неделей ранее выработка составила 799,3 тысячи тонн.

Отгрузка бензина на внутренний рынок за этот же период упала на 11,6%, — до 554,2 тысячи тонн. Товарные остатки бензина, согласно данным Минэнерго, выросли почти на 6% и по состоянию на 6 апреля составили 1,8 млн тонн.

Производство дизельного топлива за первую неделю апреля сократилось на 6%, до 1,45 млн тонн, а его поставки на внутренний рынок упали на 10,3% — до 675 тысяч тонн.

В пресс-службе Минэнерго сегодня назвали ситуацию с топливообеспечением страны стабильной, отметив, что предприятия нефтепродуктообеспечения, аэропорты и АЗС обеспечены топливом в полном объёме, а запасы в большинстве регионов превышают нормативный показатель в десять суток.

Как передавало ИА REGNUM, ранее сегодня Росстат сообщил, что потребительское цены на бензин и дизельное топливо в России снижаются вторую неделю подряд. За неделю с 30 марта по 6 апреля средняя цена на литр бензина снизилась на одну копейку и составила 44,92 рубля, литр дизельного топлива подешевел на восемь копеек — до 47,91 рубля.

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