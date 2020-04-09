Эр-Рияд, , 22:20 — REGNUM Нефтедобывающие страны, которые ранее входили в соглашение ОПЕК+, обсуждают снижение уровня добычи нефти на 10 млн баррелей в сутки с постепенным увеличением по мере восстановления мировой экономики. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Напомним, что переговоры в режиме онлайн между представителями нефтедобывающих стран проходят сегодня.

Обсуждается варианты сокращения уровня добычи нефти.

Один из вариантов — снижение добычи в июне на 10 млн баррелей в сутки, с выходом в декабре на сокращение в 8 млн баррелей в сутки и к апрелю 2021 года — на 6 млн баррелей в сутки.