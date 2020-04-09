Лондон, , 22:03 — REGNUM Мировые цены на нефть падают к концу торговой сессии 9 апреля, несмотря на заявления о возможной сделке ОПЕК+ по масштабному сокращению добычи.

К настоящему моменту нефть Brent опустилась на $1,18 (3,59%), до $31,66 за баррель. Нефть WTI подешевела на $1,96 (7,81%), до $23,13 за баррель.

При этом в начале дня торгов в Лондоне обе марки росли — Brent поднималась до $36,38 за баррель, WTI — до $28,33 за баррель.

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