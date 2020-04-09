Екатеринбург, , 21:38 — REGNUM Свердловское правительство готовят новые списки предприятий, которые смогут работать в режиме самоизоляции. Ограничения могут снять и для целых муниципалитетов.

Как передаёт «Ура.ру» со ссылкой на источник в областном правительстве, данные решения могут принять на базе той справочной информации, которую ранее направили главы муниципалитетов в адрес региональных властей.

Отдельно рассматривается вопрос запуска ГУПов и МУПов, даются сведения о количестве работников на предприятиях.

Как сообщало ИА REGNUM, в Свердловской области планируют смягчить режим самоизоляции. Об этом заявил губернатор региона Евгений Куйвашев.

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