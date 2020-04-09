Тегеран, , 21:21 — REGNUM Нефтедобывающие страны, ранее участвовавшие в соглашении ОПЕК+, в ход переговоров сегодня, 9 апреля, обсуждают сокращение добычи на 22% от своих уровней. Об этом сообщил журналистам министр нефти Исламской Республики Иран Бижан Намдар-Зангане.

Напомним, что сегодня проходят онлайн-переговоры представителей нефтедобывающих стран, которые обсуждают возможность заключения нового соглашения о сокращении уровня добычи нефти.

Напомним, что предыдущее соглашение ОПЕК+, продержавшееся пару лет, распалось после того, как его участники не смогли согласовать параметры его продления. В итоге бывшие участники ОПЕК+ резко нарастили добычу нефти и начали демпинговать на нефтяном рынке. Нефтяной кризис усугубился пандемией коронавирусной инфекции — потребелние нефти мире резко упало.