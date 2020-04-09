Эр-Рияд, , 20:49 — REGNUM Нефтедобывающие страны, которые ранее входили в соглашение ОПЕК+, обсуждают новое соглашение о сокращении уровня добычи, которое продлится как минимум два года. Об этом сообщает сегодня, 9 апреля, агентство Reuters со ссылкой на источники.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня проходит онлайн-совещание представителей нефтедобывающих стран, которые обсуждают возможность нового соглашения о сокращении уровня добычи нефти.

Ранее сообщалось, что Россия и Саудовская Аравия смогли преодолеть основные противоречия в подходах к новому соглашению и ведут конструктивные переговоры.