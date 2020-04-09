Скопье, , 22:47 — REGNUM Всемирный банк выделит Северной Македонии 140 миллионов евро на преодоление социальных последствий коронавируса. В настоящий момент завершается разработка плана действий и конкретные проекты помощи стране. Об этом сообщает албанское новостное агентство Telegrafi Maqedoni.

Cогласно прогнозам из Весеннего экономического отчета Всемирного банка по региону, пандемия коронавируса перечеркнет достижения прошлого года, когда уровень безработицы в Северной Македонии достиг рекордно низкой отметки благодаря повышению уровню занятость на 3,6%.

«Ограничительные меры, связанные с пандемией, повлияют на экономику — как на спрос, как и на предложение. В случае, если ограничительные меры, направленные на борьбу с эпидемией, продолжатся на национальном и глобальном уровне и во втором квартале года, то рецессия углубится, что перечеркнет достигнутые улучшения на рынке труда и повысит налоговое бремя», — говорится в отчете Всемирного банка.

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