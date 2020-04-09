Бишкек, , 20:11 — REGNUM Власти Киргизии договорились с Азиатским банком развития о привлечении инвестиционного проекта по борьбе с коронавирусной инфекцией на сумму $20 млн (1 млрд 515 млн рублей). Об этом сообщает пресс-служба министерства финансов.

Также подготовлен и направлен в Исламский банк развития список оборудования и медицинских препаратов и других расходов, связанных с противодействию коронавирусу, для закупок за счет сэкономленных $15 млн (1 млрд 136 млн рублей).

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 9 апреля 2020 года в Киргизии зарегистрировано 280 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в том числе 34 — среди медиков. Десять пациентов с коронавирусом находятся в тяжелом состоянии, четыре человека скончались, 35 — выздоровели.