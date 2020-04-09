Вашингтон, , 20:06 — REGNUM Более 16,7 млн заявок на пособие по безработице было подано за три недели в США. Данные были опубликованы 9 апреля министерством труда.

По данным ведомства, общее количество заявок на пособие, поданных в период с 15 марта по 4 апреля текущего года составило более 16, 7 млн. С 15 по 21 марта за пособием обратились 3,3 млн американцев.

С 22 по 28 марта включительно количество заявок на пособие по безработице возросло больше, чем в два раза и составило 6, 86 млн. В период с 29 марта по 4 апреля было зарегистрировано 6,6 млн поданных заявок.

За март уровень безработицы в США увеличился на 4,4%.

Ранее ИА REGNUM сообщало о разных сценариях роста безработицы в США, которые изучили эксперты международного рейтингового агентства Fitch.

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