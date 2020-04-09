Майкоп, , 20:00 — REGNUM Распоряжение об утверждении Плана первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики на 2020 год подписал глава Республики Адыгея Мурат Кумпилов, сообщили ИА REGNUM 9 апреля в пресс-службе главы республики.

Документ предусматривает ряд мер господдержки для бизнеса в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Также в плане содержится перечень наиболее пострадавших отраслей экономики для оказания первоочередной адресной поддержки — это все направления, предусмотренные на федеральном уровне, а также ряд направления розничной торговли в специализированных магазинах.

План предусматривает отсрочку платы за аренду республиканского и муниципального имущества для малого и среднего бизнеса, а также обязывает предоставить отсрочку частных собственников — им будут предоставлены налоговые льготы в таком случае. Также будут выдаваться льготные займы под 1% субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях экономики. Возможны также реструктуризация и отсрочка по предоставленным кредитам на шесть месяцев. Для малых и средних предприятий будут продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогу за I и II квартал 2020 года. Для предпринимателей, в 2020 году и осуществляющих деятельность в производственной, социальной, научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, вводится нулевая ставка при применении упрощенной и патентной системы налогообложения.

«Мы понимаем, в каких сложных условиях находится сейчас бизнес-сообщество, особенно, представители МСП. Есть федеральный пакет мер поддержки, утверждённый Правительством страны. На республиканском уровне также подготовлен и подписан мной План первоочередных мероприятий, в котором обозначены конкретные решения по стимулированию предпринимательской активности и повышению занятости населения. Более того, мы расширили направления деятельности, которым будет оказываться первоочередная поддержка», — прокомментировал Мурат Кумпилов.

Как сообщало ИА REGNUM, 8 апреля в ходе селекторного с членами правительства РФ и главами регионов, президент России Владимир Путин поручил разработать дополнительную программу поддержки бизнеса.