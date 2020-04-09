Бишкек, , 19:37 — REGNUM Минздрав Киргизии закупил в Турции 30,4 тысяч тест-систем для диагностики коронавируса, основанных на методе полимеразной цепной реакции и реагенты к ним. Об этом сегодня, 9 апреля, сообщает республиканский штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией.

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Деньги в сумме $350 тысяч (26,5 млн рублей) на их приобретение выделил фонд «Fael Khair» Исламского банка развития.

ИА REGNUM напоминает, что по состоянию на 9 апреля 2020 года в Киргизии выявлено 280 зараженных коронавирусом, в том числе 34 — среди медиков. Из них выздоровели 35 человек, скончались четверо.

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