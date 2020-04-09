Душанбе, , 19:34 — REGNUM В связи со сложной обстановкой, сложившейся в мире из-за распространения коронавируса, президент Таджикистана Эмомали Рахмонпоручил в телефонном разговоре главам районов увеличить площадь посевов сельскохозяйственных культур и обеспечить жителей страны продукцией отечественного производства. Об этом сообщаетсяна официальном сайте главы государства.

Президент отметил, что площадь посева картофеля необходимо увеличить на 40−50%.

Помимо этого, Рахмон попросил председателей районов уделить больше внимания вопросам дезинфекции предприятий страны, проведения работ по профилактике инфекционных заболеваний и разъяснительных бесед с населением.

Ранее среди населения страны началась паника из-за слухов о грядущем продовольственном кризисе в Таджикистане. Однако власти страны заверили жителей, что никаких поводов для беспокойства сейчас нет.