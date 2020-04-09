Лондон, , 19:30 — REGNUM Рынок нефти продолжает оставаться в «зеленой зоне», однако цены на нефть отступили от достигнутых ранее максимумов сессии 9 апреля.

К настоящему моменту июньские фьючерсы Brent подорожали на 96 центов (2,92%), до $33,80 за баррель. Дневной диапазон марки пока составляет $32,61 — $36,38 за баррель.

Майские фьючерсы WTI подорожали на 82 цента (3,27%), до $25,91 за баррель. Дневной диапазон WTI — от $24,98 до $28,33 за баррель.

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