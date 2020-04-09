Душанбе, , 19:18 — REGNUM Вопросы таджикистанско-казахстанских взаимоотношений сегодня, 9 апреля, в ходе телефонного разговора обсудили президенты Таджикистана и Казахстана Эмомали Рахмони Касым-Жомарт Токаев.

Главы государств отметили, что в развитии отношений двух стран сейчас наметилась устойчивая динамика, которую необходимо поддерживать.

Как отметили в пресс-службе президента Таджикистана, Эмомали Рахмон поблагодарил руководство Казахстана за оказываемую стране гуманитарную помощь. А также сказал о готовности обеспечить «казахстанский рынок ранней плодоовощной продукцией в необходимых объёмах».

Стороны обсудили и вопрос распространения новой коронавирусной инфекции в мире, договорившись укреплять региональное сотрудничество и совместно действовать в борьбе с последствиями пандемии.

При этом Эмомали Рахмон отметил, что власти Казахстана своевременно отреагировали на распространение COVID-19 и сумели принять решительные меры по противодействию коронавирусной пневмонии.