Нью-Йорк, США, , 19:05 — REGNUM Фондовый рынок США проводит очередные торги в «зеленой зоне», к середине торгов на Уолл-стрит 9 апреля индекс Dow Jones приблизился к 24 000 пунктов.

К настоящему моменту главный промышленный индекс вырос на 406,09 пункта (1,73%), до 23 839,66 пункта, индекс S&P 500 вырос на 48,55 пункта (1,77%), до 2798,53 пункта, индекс Nasdaq вырос на 63,84 (0,79%), до 8154,74 пункта.

Рост рынка связан с возможным замедлением эпидемии коронавируса в Соединенных Штатах, а также экстренными мерами правительства США по поддержке экономики.

Читайте также: Уолл-стрит растет в надежде на прекращение эпидемии