Душанбе, , 18:59 — REGNUM Нижняя палата парламента Таджикистана ратифицировала соглашение между Международной ассоциацией развития, которая входит в Группу Всемирного банка (ВБ), и властями Таджикистана о выделении 31,7 млн долл. на реализацию проекта по обеспечению жителей сельской местности страны доступом к электроэнергии. Об этом сообщает«Азия-Плюс» со ссылкой на профильные ведомства страны.

Отмечается, что свыше 11,6 тыс. жителей Горно-Бадахшанской автономной области (ГБАО), проживающие в 61 селе, и 31,4 тыс. жителей 74 приграничных сел Хатлонской области Таджикистана благодаря реализации данного проекта смогут получить доступ к электроэнергии.

По словам главы министерства финансов Файзиддина Каххорзода, проект планируется реализовать в течение пяти лет: в 2020—2025 годы.

Министр отметил, что за счёт выделенных средств будут построены малые сети для подключения к централизованным сетям, возведение малых ГЭС, устанавливаться ветрогенераторы и солнечные панели как дополнительные источники добычи электроэнергии.

В рамках проекта запланировано строительство инфраструктуры для распределения уже выработанной электроэнергии: ЛЭП, трансформаторы, электросчётчики и многое другое. А компания «Памир Энерджи» получит техническую поддержку для строительства ГЭС «Себзор».

По словам члена парламентского комитета по экономике и финансамАзиза Гиёзода, если проект будетреализован, это приведёт к уменьшению использования дизельного топлива, угля, дров жителями указанных выше районов страны, что в свою очередь будет способствовать улучшению и очищению окружающей среды.

По информации министерства энергетики страны, порядка 2,5% таджикистанцев, а это почти 200 тысяч человек, не имеют подключения к электросетям.

Отмечается, что с подобными проблемами сталкиваются в основном жители новых населённых пунктов, образовавшихся в результате быстрого прироста населения.