Подгорица, , 18:29 — REGNUM Премьер-министр Черногории Душко Маркович объявил 9 апреля о новых мерах поддержки экономики в сложный период, вызванный распространением коронавирусной инфекции в мире.

Пакет мер предполагает выделение субсидии для закрытых фирм на апрель и май 2020 года в размере 70% минимальной заработной платы и 100% налогов и взносов на минимальную заработную плату для каждого зарегистрированного работника в секторах, которые пришлось закрыть из-за эпидемических мер.

Также выделяются субсидии на «уязвимые» виды деятельности на апрель и май в размере 50% от общей минимальной заработной платы на каждого зарегистрированного работника в секторах, чье трудоустройство находится под угрозой.

Субсидия на заработную плату работников, находящихся в оплачиваемом отпуске за апрель и май, в размере 70% от общей минимальной заработной платы на каждого работника, которому приходилось оставаться дома, чтобы ухаживать за ребенком младше 11 лет.

Карантинные субсидии на заработную плату также за апрель и май 2020 года в размере 70% минимальной заработной платы для каждого работника, который должен был быть помещен на карантин или занимался индивидуальной трудовой деятельностью.

Также предумотрены субсидии в размере 70% от минимальной заработной платы за 6 месяцев для предпринимателей, микро-, малых и средних компаний, регистрирующих новых работников в апреле, которые были одновременно зарегистрированы в качестве безработных в Агентстве занятости Черногории вверх.