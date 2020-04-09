Рим, , 18:26 — REGNUM Сенат Италии в четверг, 9 апреля, большинством голосов утвердил план правительства страны по борьбе с экономическими последствиями пандемии.

План, именуемый «Забота об Италии», предполагает выделение 25 млрд евро, а также госгарантий по кредитам в объеме 400 млрд евро.

Оппозиционеры голосовали против. Их представители отметили, что предусмотренных мер недостаточно, реальная борьба с последствиями не начата, а предложения оппозиции не услышаны. Правительство этими мерами поддержит банки, а не граждан, потому что кредиты для граждан не будут беспроцентными, отметили оппозиционеры.

Проект декрета должен быть позднее рассмотрен в нижней палате парламента. Кроме того, требуется утверждение этих мер Еврокомиссией.

22 марта премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о приостановке работы всех предприятий страны, кроме стратегических, а также всех учреждений торговли, за исключением аптек и продуктовых магазинов. На карантин отправлены более 7 миллионов работающих граждан, приостановили работу около половины предприятий.

Правительственный проект финансовой поддержки экономики предполагает выделение на первом этапе — 25 млрд евро, позднее — еще 25 млрд. Кроме того, предполагается обеспечить бизнес и граждан кредитными госгарантиями на общую сумму в 400 млрд евро. На закупку продуктов нуждающимся выделены 400 млн евро, а также средства из бюджетов регионов. Благотворительные организации фиксируют резкий (до 50%) рост заявок на получение бесплатных продуктов. Самозанятые граждане смогут получить из бюджета единовременную выплату в 600 евро. Также предполагается выплатить по 1000 евро тем, у кого отсутствуют накопления и кто лишился работы (таковых, по данным властей, 3 миллиона человек).

Власти запретили гражданам перемещаться по территории страны (кроме случаев крайней необходимости), отменили все массовые мероприятия, включая митинги, религиозные службы с участием мирян и матчи футбольного чемпионата, закрыли школы и вузы. Прекращена работа всех развлекательных центров и заведений общественного питания. Гражданам рекомендовано снизить до минимума все необязательные контакты, проводятся проверки на улицах, повышены штрафы для нарушителей карантина. Прогнозируются многомиллиардные потери для экономики из-за отсутствия туристов и сокращения объемов производства и экспорта, каждый месяц нынешнего простоя обойдется экономике в 3% ВВП, полагают эксперты .

По данным на 8 апреля, в Италии умерли 17 669 человек с подтвержденным диагнозом «коронавирус», за сутки этот показатель увеличился на 542. Днем ранее число погибших увеличилось на 604. Выздоровели 26 491 человек, за день этот показатель увеличился на 2099 (днем ранее — на 1555). Число подтвержденных случаев коронавируса увеличилось на 3836. В настоящее время больны 95 262 человек. С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 139 422.