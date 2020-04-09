Екатеринбург, , 18:21 — REGNUM В бюджет Свердловской области внесены изменения. Такое решение принято на заседании правительства региона, которое прошло под руководством губернатора Евгения Куйвашева 9 апреля.

Как пояснила заместитель губернатора — министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко, возможность внести изменения обусловлена поступлением средств федерального бюджета в областной, а также необходимостью осуществить ряд расходов региональной казны, в том числе по поручениям президента России, главы региона, мероприятий, связанных с реализацией национальных проектов и противодействием коронавирусной инфекции.

Так, прогноз по доходам областного бюджета на 2020 год предлагается увеличить на 6,3 миллиарда рублей за счет безвозмездных поступлений из федерального бюджета. Доходная часть областной казны составит 273,4 миллиарда рублей. Соответственно на 6,3 млрд. рублей увеличиваются расходы областного бюджета, которые составят 302,9 миллиарда рублей.

Предлагается направить 3,6 миллиарда рублей (из них 1,2 миллиарда — средства областного бюджета) на ежемесячные выплаты на детей в возрасте от 3-х до 7 лет включительно, 1,4 миллиарда рублей — на оснащение и переоснащение дополнительно создаваемого или перепрофилируемого коечного фонда медицинских организаций для оказания медицинского помощи больным коронавирусной инфекцией. 32,2 миллиона рублей предусмотрены на приобретение аппаратов для искусственной вентиляции легких для медицинских организаций за счет средств резервного фонда Правительства РФ.

Среди других направлений финансирования — выплаты денежного вознаграждения за выполнение функций классного руководства; финансовое обеспечение дорожной деятельности в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги»; внедрение интеллектуальных транспортных систем; строительство и ремонт детских садов; создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях; обеспечение мероприятий по модернизации систем ЖКХ; модернизация детских школ искусств; приобретение оборудования для спортивных сооружений; строительство и реконструкция объектов питьевого водоснабжения и др.

Также на основании предложений главных распорядителей средств областного бюджета предлагается осуществить перераспределение бюджетных ассигнований. Это позволит, в том числе, увеличить резервный фонд правительства Свердловской области на 450 миллионов рублей. Запланированные изменения не повлияют на величину дефицита и верхний предел государственного долга.