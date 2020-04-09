Берлин, , 18:19 — REGNUM Канцлер Германии Ангела Меркель по-прежнему не поддерживает предложение Италии о борьбе с экономическими последствиями пандемии, об этом она заявила журналистам в четверг, 9 апреля.

Меркель не считает верным «принцип общей ответственности». Вместе с тем она выразила надежду на то, что власти стран ЕС наконец примут в четверг решение по этому вопросу, договорившись об использовании «других инструментов». Однако наблюдатели в этом не уверены. Они отмечают, что заседание министров финансов стран ЕС в очередной раз было перенесено на более поздний срок.

Предложение Италии (поддержанное еще рядом стран) состоит в совместном выпуске евробондов. Власти стран, в наибольшей степени пострадавших от пандемии, настаивают на том, что меры должны быть общими.

Читайте также: «Логово змей и шакалов»: Италия разозлена и говорит о выходе из ЕС