Астрахань, , 18:10 — REGNUM В астраханской области дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 1,2 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.

Губернатор Игорь Бабушкин обязал глав муниципалитетов обеспечить все инициативы, предложенные президентом в связи с пандемией коронавируса.

«Самым внимательным образом прошу отнестись на местах к проблемам с задолженностью людей и предприятий по платежам за коммунальные услуги. Не должно быть отключений, а льготы нужно продлевать автоматически. Долговые обязательства должны реструктуризироваться», — заявил Бабушкин.

Также губернатор поручил профильным министерствам обеспечить в случае необходимости помочь ресурсоснабжающим организациям получить кредиты на зарплату сотрудникам под нулевой процент.

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