Астрахань, 9 апреля 2020, 18:10 — REGNUM В астраханской области дополнительные выплаты из федерального бюджета получат более 1,2 тыс. врачей, медсестер и фельдшеров. Об этом ИА REGNUM сообщила пресс-служба областного правительства.
Губернатор Игорь Бабушкин обязал глав муниципалитетов обеспечить все инициативы, предложенные президентом в связи с пандемией коронавируса.
Также губернатор поручил профильным министерствам обеспечить в случае необходимости помочь ресурсоснабжающим организациям получить кредиты на зарплату сотрудникам под нулевой процент.
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