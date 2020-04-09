Рига, , 17:59 — REGNUM Северный инвестиционный банк (ZIB) предоставил Латвии сроком на 10 лет кредит в 500 млн евро, которые пойдут на финансирование смягчения последствий, вызванных коронавирусным кризисом. Об этом, как пишет портал Diena. lv, заявил в четверг, 9 апреля, министр финансов страны Янис Рейрс.

«Мы (власти Латвии) уже многое сделали, чтобы победить последствия кризиса пандемии COVID-19, но эта борьба, для которой понадобится финансирование, продолжается», — сказал Рейрс.

По его словам, средства от этого кредита минфин направит на мероприятия по стимулированию экономики, для помощи наиболее пострадавшим от кризиса отраслям.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.