Вашингтон, , 17:55 — REGNUM Глава Международного валютного фонда Кристалина Георгиева заявила, что мир ожидает крупнейшая рецессия со времен Великой депрессии, 9 апреля сообщает агентство Reuters.

«Всего три месяца назад мы ожидали роста доходов на душу населения более чем для 160 наших стран-членов в 2020 году. Сегодня все перевернулось с ног на голову», — сообщила на пресс-конференции глава МВФ Кристалина Георгиева.

Согласно новому прогнозу МВФ, более чем для 170 стран ожидается снижение доходов на душу населения.

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