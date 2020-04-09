Вашингтон, , 17:26 — REGNUM Объём сокращения нефтедобычи по итогам заседания ОПЕК+, на который рассчитывают США, составляет десять миллионов баррелей в сутки, передаёт 9 апреля CNBC.

По словам американского министра энергетики Дэна Бруйетта, Вашингтон надеется, что участникам ОПЕК+ удастся договориться сократить ежесуточный объём нефтедобычи на десять миллионов баррелей. На такое сокращение вполне можно рассчитывать.

По его мнению, можно было бы и ещё сильнее сократить объём добычи нефти, если бы в соглашении участвовали и другие страны — экспортёры нефти, например, Канада и Бразилия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, СМИ распространили информацию о том, что Саудовская Аравия со своей стороны предложит на заседании ОПЕК+ 9 апреля сократить объём нефтедобычи на четыре миллиона баррелей в сутки.

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