Москва, , 17:33 — REGNUM То, что в правительстве России никто до сих пор не обратил внимания на состояние российского страхового рынка, вызывает по меньшей мере удивление, считает член генерального совета «Партии Дела», председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, в настоящий момент сложно оценить, насколько конкретно процентов из-за коронавируса упадёт страховой рынок, так как пока нет точных денных за первый квартал 2020 года. Вместе с тем он уверен, что граждане РФ будут отказываться от страхования, которое требует большой платы за страховой полис.

«Даже если будут страховать, то будут страховать меньший объём ответственности, меньший объём объектов, — сказал Гамза. — Совершенно понятно, что в первую очередь будут не столько отказываться от страхования, сколько уменьшать объёмы страховых выплат. Это первое и главное, что будет. А второе — пострадает инвестиционное страхование жизни. Ну и я думаю, что всё, что связано со страхованием автотранспорта, — здесь тоже наверняка будут уменьшены объёмы. Многие просто перестанут сейчас пользоваться транспортом и, естественно, откажутся от страхования. Ко мне обратились представители бизнеса, которые интересуются вопросом страхования ответственности бизнеса, предпринимателей. И поэтому я не исключаю, что будет рост страхования в сфере ответственности бизнеса за неисполнение обязательств, за просрочки, за неисполнение кредитных обязательств. В целом же если кризис не продлится очень долго, то падения большого не будет».

При этом он подчеркнул, что всё зависит от срока длительности кризисных явлений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, и выразил надежду, что государство примет меры по поддержке страховых компаний.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума планирует 14 апреля и 17 апреля обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса.

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