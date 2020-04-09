Москва, 9 апреля 2020, 17:33 — REGNUM То, что в правительстве России никто до сих пор не обратил внимания на состояние российского страхового рынка, вызывает по меньшей мере удивление, считает член генерального совета «Партии Дела», председатель комитета Торгово-промышленной палаты РФ по финансовым рынкам и кредитным организациям Владимир Гамза. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM. По его словам, в настоящий момент сложно оценить, насколько конкретно процентов из-за коронавируса упадёт страховой рынок, так как пока нет точных денных за первый квартал 2020 года. Вместе с тем он уверен, что граждане РФ будут отказываться от страхования, которое требует большой платы за страховой полис.
При этом он подчеркнул, что всё зависит от срока длительности кризисных явлений, вызванных распространением коронавирусной инфекции, и выразил надежду, что государство примет меры по поддержке страховых компаний.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Госдума планирует 14 апреля и 17 апреля обсудить законопроекты, направленные на поддержку граждан и бизнеса на фоне спада экономики из-за пандемии коронавируса.
Читайте ранее в этом сюжете: Совет Думы определил даты принятия законов по поддержке граждан и бизнеса