Москва, , 17:20 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину на фоне коронавируса освободить от уплаты НДФЛ дополнительные выплаты медикам, борющихся с коронавирусной инфекцией, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Парламентарии предложили освободить от уплаты налога на доходы физических лиц (НДФЛ) и страховых взносов дополнительные выплаты за выполнение трудовых обязанностей в условиях повышенной нагрузки и повышенного риска лицам, непосредственно участвующим в выявлении, предупреждении и устранении последствий распространения коронавирусной инфекции.

Речь идет о выплатах за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на основании актов президента, правительства органов государственной власти субъектов РФ, в первую очередь, врачам, медсестрам и медицинскому персоналу.

В Госдуме состоялась встреча депутатов фракции с премьер-министром в преддверии отчета правительства.

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