Москва, , 17:13 — REGNUM Комитет по безопасности и противодействию коррупции направит запросы в профильные министерства и ведомства запросы относительно эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил глава комитета Госдумы Василий Пискарёв («Единая Россия»).

«Нами подготовлены запросы в Минфин, Минсельхоз и Минпромторг, Федеральную налоговую службу, а также в Счётную палату, Генеральную прокуратуру и Росфинмониторинг об объемах господдержки и эффективности расходования средств, полученных в качестве субсидий из Федерального бюджета ПАО «Ростсельмаш» в последние годы», — сообщил Пискарёв.

Парламентарии намерены выяснить обоснованность выплат данным предприятием своим акционерам дивидендов в объеме 2,7 млрд рублей, при том, что по прозвучавшим на заседании Совета Думы данным, эта сумма эквивалентна почти половине полученной от государства субсидии.

Депутатов также интересует также информация, не имеет ли данное предприятие налоговых задолженностей и долгов по зарплате рабочим.

«О полученных ответах мы проинформируем Совет Думы и с учетом этой информации примем решение о необходимости обращения в другие инстанции», — заключил он, заверив, что вопрос находится на контроле комитета.

Читайте ранее в этом сюжете: Володин поручил комитету Госдумы разобраться с дивидендами просящих помощь