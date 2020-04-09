Рига, , 17:12 — REGNUM Банки в Латвии приостановили возврат основной суммы кредита по 3500 договорам с компаниями. Об этом 9 апреля сообщил министр финансов страны Янис Рейрс в интервью программе Латвийского телевидения Утренняя панорама.

«Ситуация, когда банки пересматривали кредитные ставки в сторону увеличения, изменилась и нормализовалась», — сказал министр.

По его словам, сегодня латвийские коммерческие банки, принимая во внимание кризисную ситуацию, заморозили возврат основного тела выданных кредитов на общую сумму в 270 млн евро.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.