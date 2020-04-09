Москва, , 17:07 — REGNUM Депутаты фракции «Единая Россия» в Госдуме предложили главе правительства РФ Михаилу Мишустину на фоне коронавируса снизить ставку НДС по ряду направлений, передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля.

Предлагается снизить ставку НДС по медицинским товарам, а также по работам (услугам), связанным с обеспечением нахождения людей на карантине и удаленной работе: кейтеринг, бытовые услуги, доставка товаров, готовых блюд и так далее.

Кроме того, предлагается освободить от НДС безвозмездную передачу товаров для поддержки населения (пожертвования в натуральной форме) в сложившейся ситуации без лишения права на вычет входящего НДС по указанным товарам.

Сейчас НДС составляет 20%.

В Госдуме состоялась встреча депутатов фракции с премьер-министром в преддверии отчета правительства.

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