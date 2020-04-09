Москва, , 17:03 — REGNUM Глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров («Единая Россия») предложил активнее использовать механизм кредитования регионами друг друга.

В целом, по мнению Макарова, вопрос обеспечения возможности предоставления бюджетных кредитов от одного субъекта другому важен на фоне нынешней ситуации.

«Это актуально, особенно когда речь идет о строительстве объектов, которые могут иметь межрегиональное значение», — сказал Макаров в ходе встречи депутатов фракции с главой правительства РФ Михаилом Мишустиным.

Среди предложений фракции — обеспечить возможность предоставления бюджетных кредитов от одного субъекта РФ другому субъекту РФ, в том числе на строительство инфраструктурных объектов, обслуживающих несколько субъектов Российской Федерации (с учетом объема остатков на счетах субъектов Российской Федерации на 1 января 2020 года — 1956,3 млрд рублей, из них остатки целевых средств — 55 млрд рублей, на банковских депозитах размещено 1459,6 млрд рублей).

Кроме того, Макаров предложил не применять в 2020 и 2021 годах штрафные санкции в части возврата субсидии в случае недостижения показателей результативности (достижение целевых индикаторов) по итогам 2019 и 2020 года соответственно.

В Госдуме состоялась встреча депутатов фракции с премьер-министром в преддверии отчета правительства.

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