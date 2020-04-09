Рига, , 16:58 — REGNUM Власти Латвии выделят 45 млн евро для смягчения последствий экономического кризиса в сельском хозяйстве, вызванного борьбой с распространением коронавируса. Такое решение, как пишет портал Diena. lv, было принято во время встречи министра финансов страны Яниса Рейрса с членами рабочей группы по поддержке предпринимателей и рабочих.

По данным журналистов, 35,5 млн евро предусмотрены для поддержки производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции, а также для предприятий общественного питания и образовательных учреждений.

Сотрудники СМИ также отмечают, что 5 млн евро пойдёт на перекредитование предприятий, участвующих в программе развития латвийского сельского хозяйства в 2014 — 2020 году. И ещё 5 млн евро будут доступны фермерам для кредитования оборотных средств.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии COVID-19 был введен режим чрезвычайной ситуации.