Москва, 9 апреля 2020, 16:58 — REGNUM Для того чтобы в экономике РФ были достигнуты целевые показатели, нужно сменить руководство финансового блока правительства России, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в России при текущей ситуации достичь поставленных для экономики целевых показателей будет сложно.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что производительность труда на средних и крупных несырьевых предприятиях должна расти темпами не ниже 5% в год.