Москва, , 16:58 — REGNUM Для того чтобы в экономике РФ были достигнуты целевые показатели, нужно сменить руководство финансового блока правительства России, считает экономист Михаил Хазин. Об этом он заявил 9 апреля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя слова премьер-министра РФ Михаила Мишустина о том, что в России при текущей ситуации достичь поставленных для экономики целевых показателей будет сложно.

«Если принципиально изменить финансово-экономическую политику, то в этом случае можно достичь тех результатов, о которых говорит премьер-министр, — сказал Хазин. — Но нужно радикальное изменение кадрового состава. И прежде всего финансового блока правительства и руководства Центрального банка. И если, например, в мае эти люди будут убраны, то можно запустить инвестиционный процесс, и где-то с сентября месяца в стране начнётся реальный экономический рост. Но поскольку вслух об этом Мишустин сказать не может, то я склонен считать, что то, о чём он говорит, не очень достижимо».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Мишустин заявил, что производительность труда на средних и крупных несырьевых предприятиях должна расти темпами не ниже 5% в год.