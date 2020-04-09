Ростов-на-Дону, , 16:43 — REGNUM В Ростовской области расширен список системообразующих предприятий. Соответствующее распоряжение сегодня, 9 апреля, подписал донской губернатор Василий Голубев.

До настоящего времени в перечень было включено 173 организации. В новом документе указано 448 организаций, работа которых в условиях режима самоизоляции продолжается. Это транспортные предприятия, а также сельскохозяйственные, торговые, медицинские и фармацевтические организации. Продолжают работу и коммунальные службы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что на Дону был утверждён комплекс первоочередных мер по спасению донской экономики, а также начал работу консультационный центр для предпринимателей.

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