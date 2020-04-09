Лондон, 9 апреля 2020, 16:43 — REGNUM Банк Англии согласился финансировать правительственные займы в качестве временной меры в ситуации кризиса с эпидемией коронавируса, 9 апреля сообщает агентство Reuters.
Согласно заявлению банка, крупные заимствования все равно должны быть погашены после конца пандемии, к концу 2020 года.
Правительство Великобритании взяло обязательства на десятки миллиардов фунтов стерлингов для поддержки предприятий и граждан, пострадавших от эпидемии COVID-19.
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