Нью-Йорк, США, , 16:41 — REGNUM Отток капитала из стран с развивающимися рынками за последние два месяца составил около $100 млрд. Об этом сообщила 9 апреля директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева.

По её словам, эта сумма более чем в три раза превышает показатель за аналогичный период 2008 года, когда происходил мировой финансовый кризис.

Георгиева добавила, что двойной удар в настоящее время переживают экономики стран — экспортёров нефти, которые пострадали как от пандемии коронавируса, так и от падения цен на сырье.