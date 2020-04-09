Саратов, , 17:10 — REGNUM Саратовская область получит дополнительно из средств федерального бюджета 1,192 млрд рублей на строительство квартир для переселенцев из ветхого и аварийного жилья, сообщается в соцсети сторонников председателя Госдумы РФ Вячеслава Володина.

Длительное время предыдущие руководители регионов не показывали объективное количество домов, которые требуют сноса, потому что просто не было денежных средств и не хотели заниматься этим.

Сейчас же вместе с губернатором Валерием Радаевым было принято решение: если дом соответствует понятию «ветхий» или «аварийный», его необходимо таким признавать и делать все, для того чтобы людей отселить.

Вопрос выделения региону дополнительных средств обсуждался в правительстве РФ.

Построить 955 квартир должны до конца 2020 года и переселить в них 1 841 человека. В областной столице жильё получат 1 373 человека, в Балакове — 295, в Вольске — 120 человек, в Балашове — 38, в Горном — 15 человек.

Выражается надежда на успешную реализацию программы, средства выделены в «непростое время», поэтому необходимо основательно и ответственно подойти к этому вопросу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на поддержку здравоохранения Саратовской области федеральный центр выделит 3,079 млрд рублей.

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