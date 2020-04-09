Москва, , 16:26 — REGNUM Госдума проведет телемост с главой ЦБ Эльвирой Набиуллиной. Как передает корреспондент ИА REGNUM 9 апреля, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов по итогам заседания Совета Думы.

«Председатель Госдумы (Вячеслав Володин) сказал, что с 27 по 29 апреля в Госдуме будет проведен телемост в форме видеоконференции с председателем Центробанка Набиуллиной», — заявил Миронов в ходе онлайн-брифинга.

При этом он подчеркнул, что это «никакой не отчет, это режим вопросов и ответов».

Парламентариев интересует позиция ЦБ, что происходит и будет происходить с курсом рубля, что с инфляцией, перечислил Миронов. Также депутатов волнует рост цен на продукты питания.