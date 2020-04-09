Москва, , 16:22 — REGNUM Объём международных резервов России по состоянию на 3 апреля составил $564,4 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Отмечается, что за неделю с 20 по 27 марта международные резервы страны увеличились на $9,4 млрд, или на 1,7%, за счёт положительной курсовой переоценки и достигли $560,6 млрд.

За последующую неделю показатель вырос ещё на $3,8 млрд, или на 0,7%, также под преобладающим воздействием положительной переоценки.

«Наблюдавшееся в последние недели усиление влияния переоценки на величину международных резервов обусловлено повышенной волатильностью валютных курсов и цен на финансовые активы и драгоценные металлы на глобальных рынках», — отмечается в комментарии регулятора.

В Банке России считают, что нормализация ситуации на финансовых рынках в перспективе приведёт к ослаблению влияния этого фактора на величину международных резервов страны.