Москва, , 16:14 — REGNUM Средняя стоимость литра бензина в России за неделю с 30 марта по 6 апреля снизилась на одну копейку и составила 44,92 рубля. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат).

Литр дизельного топлива за этот же период подешевел в среднем ещё на восемь копеек — до 47,91 рубля.

Снижение цен на топливо в России наблюдается вторую неделю подряд. Согласно данным Росстата, неделей ранее бензин подешевел на одну копейку, дизельное топливо — на шесть копеек.

По состоянию на 6 апреля средняя стоимость литра бензина марки АИ-92 составляла 42,49 рубля, марки АИ-95 — 45,92 рубля, марки АИ-98 — 52,08 рубля.

В течение недели снижение цен на бензин зафиксировано в 19 центрах субъектов Федерации. Наиболее всего он подешевел в Барнауле — на 1%. Рост цен отмечен в Москве — на 0,3%, Челябинске — на 0,1%. В Санкт-Петербурге за неделю цены в среднем не изменились.