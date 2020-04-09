Эр-Рияд, , 16:13 — REGNUM Максимальный объём сокращения нефтедобычи, на который согласится Саудовская Аравия, — это ежесуточно четыре миллиона баррелей, сообщает 9 апреля Reuters.

То есть от уровня нефтедобычи в апреле 2020 года (12,3 млн баррелей в сутки) саудиты согласятся снизить свой объём не более чем на четыре миллиона баррелей в сутки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 9 апреля состоятся переговоры ОПЕК+, в ходе которых участники картеля будут обсуждать возможное сокращение добычи нефти.

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