Кемерово, , 16:12 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отменил ограничения работы объектов розничной торговли, введённые из-за коронавируса. Работа магазинов и рынков ограничена только в Кемерове и Новокузнецке, уточнили ИА REGNUM в администрации региона.

«Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса, — прокомментировал Цивилёв. — Это особенно важно для малого и среднего бизнеса».

Кемерово и Новокузнецк в числе исключений из-за того, что в этих городах были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.

При этом работа торгово-развлекательных центров в Кемеровской области по-прежнему приостановлена.