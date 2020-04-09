Кемерово, 9 апреля 2020, 16:12 — REGNUM Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв отменил ограничения работы объектов розничной торговли, введённые из-за коронавируса. Работа магазинов и рынков ограничена только в Кемерове и Новокузнецке, уточнили ИА REGNUM в администрации региона.
«Отмена ограничений поможет поддержать сферу торговли в небольших городах и сельских территориях Кузбасса, — прокомментировал Цивилёв. — Это особенно важно для малого и среднего бизнеса».
Кемерово и Новокузнецк в числе исключений из-за того, что в этих городах были зафиксированы случаи заболевания COVID-19.
При этом работа торгово-развлекательных центров в Кемеровской области по-прежнему приостановлена.